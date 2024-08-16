Запуск космического грузовика "Прогресс МС-28" застрахован на рекордную сумму

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Запуск космического грузовика "Прогресс МС-28" застрахован на крупную сумму.

Фото: Роскосмос by Космический центр "Южный" (ЦЭНКИ), PDM

Страховка включает в себя оборудование для научного эксперимента "Форсированный выдох".

Страховая сумма покрывает стоимость ракеты-носителя, космического аппарата, головного обтекателя и отправляемых грузов.

Корабль должен состыковаться с "Международной космической станцией" 17 августа.

Запуск считается успешным для российских страховщиков космических рисков, если процедура пройдёт без происшествий.

На борту корабля "Прогресс МС-28" находится 2621 килограмм грузов, включая аппаратуру, оборудование, топливо, воду и азот для пополнения атмосферы станции.

Среди грузов — рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба" и акустический датчик для эксперимента "Форсированный выдох".