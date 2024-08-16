Страхование жизни стало более прибыльным в 2024 году

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом полугодии 2024 года сборы страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, увеличились на 54% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: commons.wikimedia.org by Roger McLassus 1951, CC BY-SA 3.0

* Премии по инвестиционному страхованию жизни выросли на 82%, а по накопительному страхованию жизни — на 95%.

* Премии по кредитному страхованию жизни заёмщиков, наоборот, сократились на 21%.

* Выплаты по договорам страхования жизни увеличились на 14%.

* Число страховых случаев выросло на 34%, а количество заключённых договоров страхования жизни — на 38%.

* Уровень концентрации рынка страхования жизни по премиям незначительно увеличился.

* Страховые резервы страховщиков жизни выросли на 14% по сравнению с прошлым годом.

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