Страхование жизни стало более прибыльным в 2024 году

В первом полугодии 2024 года сборы страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, увеличились на 54% по сравнению с предыдущим годом.
* Премии по инвестиционному страхованию жизни выросли на 82%, а по накопительному страхованию жизни — на 95%.
* Премии по кредитному страхованию жизни заёмщиков, наоборот, сократились на 21%.
* Выплаты по договорам страхования жизни увеличились на 14%.
* Число страховых случаев выросло на 34%, а количество заключённых договоров страхования жизни — на 38%.
* Уровень концентрации рынка страхования жизни по премиям незначительно увеличился.
* Страховые резервы страховщиков жизни выросли на 14% по сравнению с прошлым годом.
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