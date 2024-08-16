Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19
Россия уменьшила портфель американских облигаций
Испанские СМИ: мафиозные банды контролируют рынок аренды в Барселоне
Профессор Зберовский одобрил торговлю или дарение бывших в употреблении вещей
Как хронический недосып влияет на ваше здоровье
В Малайзии планируется значительное повышение зарплат госслужащих
Nature: археологи раскрыли подлинное происхождение мегалита Стоунхенджа
Realme представила самую быструю зарядку на рынке — 320W SuperSonic Charge
Чтобы орхидея хорошо росла, нужно обеспечить ей высокую влажность

ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

0:54
Страхование

Страховой Дом ВСК оптимизировал процесс урегулирования убытков для клиентов в Курской области. Теперь для получения страховой выплаты необходимо предоставить минимальный комплект документов, а заявление будет рассмотрено в ускоренном порядке.

ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

Подать заявление можно в любом филиале ВСК или дистанционно через мобильное приложение и электронную почту. Все заявления пострадавших в Курской области будут обработаны в приоритетном порядке.

ВСК работает с 1992 года и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам по всей России. За это время более 33 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает в себя более 500 офисов.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
БРЭМ-1М: лучший товарищ танка в современной войне Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Последние материалы
Профессор Зберовский одобрил торговлю или дарение бывших в употреблении вещей
БРЭМ-1М: лучший товарищ танка в современной войне
Как хронический недосып влияет на ваше здоровье
В Малайзии планируется значительное повышение зарплат госслужащих
Nature: археологи раскрыли подлинное происхождение мегалита Стоунхенджа
Realme представила самую быструю зарядку на рынке — 320W SuperSonic Charge
Чтобы орхидея хорошо росла, нужно обеспечить ей высокую влажность
Лучшие специи для картофеля: идеи для варки, жарки и запекания
Компания FORWARD представила дизайн экипировки для российских паралимпийцев
Британкам посоветовали отчищать известковый налёт с кранов монетой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.