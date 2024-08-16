ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

0:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой Дом ВСК оптимизировал процесс урегулирования убытков для клиентов в Курской области. Теперь для получения страховой выплаты необходимо предоставить минимальный комплект документов, а заявление будет рассмотрено в ускоренном порядке.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, CC BY-SA 4.0

Подать заявление можно в любом филиале ВСК или дистанционно через мобильное приложение и электронную почту. Все заявления пострадавших в Курской области будут обработаны в приоритетном порядке.

ВСК работает с 1992 года и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам по всей России. За это время более 33 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает в себя более 500 офисов.