ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области

Страховой Дом ВСК оптимизировал процесс урегулирования убытков для клиентов в Курской области. Теперь для получения страховой выплаты необходимо предоставить минимальный комплект документов, а заявление будет рассмотрено в ускоренном порядке.
Подать заявление можно в любом филиале ВСК или дистанционно через мобильное приложение и электронную почту. Все заявления пострадавших в Курской области будут обработаны в приоритетном порядке.
ВСК работает с 1992 года и предоставляет услуги физическим и юридическим лицам по всей России. За это время более 33 миллионов человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании включает в себя более 500 офисов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.