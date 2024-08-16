"Росгосстрах" получил прибыль в размере 4,2 млрд. рублей за первое полугодие 2024 года

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

За первое полугодие 2023 года чистая прибыль Группы "Росгосстрах" по МСФО составила 4,2 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Сборы страховой премии выросли на 14,5% и достигли 45,8 миллиарда рублей. Возмещение по договорам страхования и перестрахования увеличилось на 26,7%, составив 18,5 миллиарда рублей. Рост выплат связан с последствиями паводков и аварий на дорогах.

Доход от инвестиционной деятельности вырос на 50%. Группа "Росгосстрах" планирует сохранить положительную динамику и во втором полугодии.

Активы компании выросли со 148,9 миллиарда рублей до 155,2 миллиарда рублей, а капитал увеличился с 57,3 миллиарда рублей до 58,8 миллиарда рублей.

В первом полугодии были выплачены дивиденды в размере 2 миллиарда рублей.

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