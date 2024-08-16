Национальный союз аграриев оценил изначальные средние расходы на посевную кампанию

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщил, что в 2024 году средняя стоимость страхования зерновых культур от чрезвычайных ситуаций для российских аграриев составила 101 рубль за гектар.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кукуруза на зерно оказалась самой дорогой культурой для страхования — 166 рублей за гектар. За страхование ячменя аграрии платили 100 рублей за гектар, пшеницы — 92 рубля, овса — 70 рублей, проса — 69 рублей, а гречихи — 63 рубля.

Масличные культуры также требовали дополнительных расходов: страхование сои обходилось в 158 рублей за гектар, рапса — в 138 рублей, а подсолнечника — в 95 рублей.

Субсидии из бюджета покрывают вторую часть страхового полиса. Страхование на случай чрезвычайных ситуаций доступно для всех категорий хозяйств.

Программа страхования предусматривает возмещение прямых издержек агрария на каждый гектар посевов. Для заключения договоров страхования с государственной поддержкой необходимо официальное объявление режима чрезвычайной ситуации в регионе.

Право заключать договоры страхования имеют только страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков.

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