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СК "Дело Жизни" не смогла улучшить свой кредитный рейтинг

1:36
Страхование

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг страховой компании "Дело Жизни" на уровне ruBBB+.

СК "Дело Жизни" не смогла улучшить свой кредитный рейтинг
Фото: Midjouney: Россиянин получил уведомление о понижении социального рейтинга by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Рейтинг обусловлен следующими факторами:

* невысокие показатели размера компании;

* высокая оценка страхового бизнеса;

* сильные финансовые результаты;

* высокое качество активов;

* комфортная структура баланса.

Компания "Дело Жизни" предлагает программы долгосрочного накопительного страхования жизни. По итогам 2023 года она заняла 24-е место по взносам среди страховщиков жизни.

За первое полугодие 2024 года активы компании составили 2,6 миллиарда рублей, страховые резервы — 1,5 миллиарда рублей, собственные средства — 1 миллиард рублей, уставный капитал — 450 миллионов рублей.

Объём страховых премий за первое полугодие 2024 года составил 160,3 миллиона рублей, что на 1,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страховой портфель компании отличается высокой диверсификацией и стабильностью.

В 2023 году на крупнейшее направление деятельности — НСЖ с регулярными взносами на срок от 10 до 15 лет включительно — пришлось 34,3 процента премии.

Основным каналом продаж компании является агентская сеть.

 

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Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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