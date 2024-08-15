"Росгосстрах" поможет пострадавшим жителям в зоне КТО

0:41 Your browser does not support the audio element. Страхование

"Росгосстрах" готов оперативно урегулировать страховые случаи в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

В этой зоне проживает около 80 наших клиентов с полисами страхования от несчастных случаев. Кроме того, в "Росгосстрахе" застраховано более 270 объектов недвижимости и 40 автомобилей, которые могут быть повреждены в результате проведения КТО.

Мы готовы приступить к оценке ущерба и урегулированию убытков. У нас есть опыт работы с масштабными страховыми событиями, поэтому мы уверены в своей способности быстро и эффективно помочь клиентам.

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