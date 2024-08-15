Как самозанятым и неработающим гражданам накопить пенсионный стаж через добровольные взносы

Как самозанятым быстро накопить стаж для пенсии?

Чтобы получить право на страховую пенсию, необходимо иметь минимальный трудовой стаж в 15 лет. Если стаж недостаточен, можно заключить договор на добровольное пенсионное страхование с Социальным фондом России (СФР). Эта возможность доступна для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и граждан, не имеющих официальной работы. Один год уплаты страховых взносов засчитывается как один год трудового стажа.

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Чтобы стаж был учтен, необходимо уплачивать добровольные страховые взносы, что позволяет накапливать стаж и пенсионные коэффициенты, даже если вы не участвуете в обязательном пенсионном страховании.

В 2024 году минимальный размер взноса составляет около 51 тысячи рублей, что дает один год стажа и соответствующие пенсионные коэффициенты. Если договор заключен или расторгнут в течение года, взнос пересчитывается пропорционально, и стаж начисляется за фактическое время действия договора. Например, при подписании договора с 1 июня, сумма взноса до конца года составит около 29 тысяч рублей, и будет учтено 7 месяцев стажа.

Максимальный взнос в 2024 году составляет 406 тысяч рублей, причем увеличение суммы взноса влияет только на пенсионные коэффициенты, но стаж все равно ограничивается одним годом.

Необходимо вносить взносы в течение тех лет, которые требуются для накопления нужного стажа. Взносы, уплаченные в 2024 году, будут учтены именно за этот год. Чтобы зачислить стаж за 2025 год, потребуется действующий договор и оплата взносов в 2025 году.

Стаж за 2023 год и предыдущие периоды нельзя учесть, если за эти годы не были уплачены добровольные взносы.

Самозанятые могут оплатить до 15 лет стажа, тогда как для остальных категорий граждан максимум составляет 7,5 лет.

Детали

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.