Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы города с наибольшей разницей цен новостроек и вторички
Дерби ЦСКА — "Локомотив" откроет настоящий фестиваль
Советские санатории получат новую жизнь по госпрограмме
Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым
Китай будет лицензировать экспорт сурьмы
Neurology: запущенная гипертония увеличивает риск болезни Альцгеймера
Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт
Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле
Учёные выявили зависимость между уровнем одиночества и частотой ночных кошмаров

Как самозанятым и неработающим гражданам накопить пенсионный стаж через добровольные взносы

Как самозанятым быстро накопить стаж для пенсии?
Страхование

Чтобы получить право на страховую пенсию, необходимо иметь минимальный трудовой стаж в 15 лет. Если стаж недостаточен, можно заключить договор на добровольное пенсионное страхование с Социальным фондом России (СФР). Эта возможность доступна для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и граждан, не имеющих официальной работы. Один год уплаты страховых взносов засчитывается как один год трудового стажа.

Как самозанятым быстро накопить стаж для пенсии?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы стаж был учтен, необходимо уплачивать добровольные страховые взносы, что позволяет накапливать стаж и пенсионные коэффициенты, даже если вы не участвуете в обязательном пенсионном страховании.

В 2024 году минимальный размер взноса составляет около 51 тысячи рублей, что дает один год стажа и соответствующие пенсионные коэффициенты. Если договор заключен или расторгнут в течение года, взнос пересчитывается пропорционально, и стаж начисляется за фактическое время действия договора. Например, при подписании договора с 1 июня, сумма взноса до конца года составит около 29 тысяч рублей, и будет учтено 7 месяцев стажа.

Максимальный взнос в 2024 году составляет 406 тысяч рублей, причем увеличение суммы взноса влияет только на пенсионные коэффициенты, но стаж все равно ограничивается одним годом.

Необходимо вносить взносы в течение тех лет, которые требуются для накопления нужного стажа. Взносы, уплаченные в 2024 году, будут учтены именно за этот год. Чтобы зачислить стаж за 2025 год, потребуется действующий договор и оплата взносов в 2025 году.

Стаж за 2023 год и предыдущие периоды нельзя учесть, если за эти годы не были уплачены добровольные взносы.

Самозанятые могут оплатить до 15 лет стажа, тогда как для остальных категорий граждан максимум составляет 7,5 лет.

Детали

Самозанятость

Самоза́нятость — трудовая деятельность работника, осуществляющего свою деятельность в сфере оказания услуг (или реализации товаров) физическим лицам или юридическим лицам в установленном законом порядке, которая связана с удовлетворением личностных и общественных потребностей при самостоятельной организации собственного рабочего места и приносящей заработок или трудовой доход (может носить непостоянный характер).

Пенсия

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Как сварить бульон, который заставит всех просить добавки
Последние материалы
Вышел трейлер фильма "Возвращение попугая Кеши" с Никитой Кологривым
Как самозанятым быстро накопить стаж для пенсии?
Китай будет лицензировать экспорт сурьмы
Neurology: запущенная гипертония увеличивает риск болезни Альцгеймера
Котлеты с белокочанной капустой и рисом: простой рецепт
Эксперт Константинов перечислил 3 причины поломки кондиционера в автомобиле
Учёные выявили зависимость между уровнем одиночества и частотой ночных кошмаров
Counter-Strike 2 стал самой успешной игрой в Steam по выручке
Убираем гладиолусы: когда можно это сделать
Объявлена дата премьеры третьего сезона сериала "Триггер"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.