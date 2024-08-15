Тренды будущего: пять видов страхования, которые скоро станут неотъемлемой частью нашей жизни

Инновации в страховании: 5 новых услуг, которые будут востребованы в будущем

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

С развитием общества неизбежно возникают новые потребности, которые стимулируют создание инновационных страховых продуктов. Вот пять перспективных видов страхования, которые могут набрать популярность в ближайшем будущем:

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

Страхование интернет-репутации

В условиях цифровой эпохи интернет-репутация становится крайне важным активом. Страхование киберрепутации предлагает компенсацию ущерба, вызванного диффамацией, клеветой или другими видами онлайн-атак. Этот вид страхования может быть востребован как у компаний, так и у частных лиц.

Страхование домашних роботов

С увеличением количества домашних роботов растет потребность в страховых услугах, защищающих от возможных рисков, таких как ущерб или кража. Особенно это важно для людей, использующих роботов для выполнения критически важных задач, например, ухода за пожилыми или детьми.

Страхование киберспортивных событий

Киберспорт, ставший огромной индустрией, требует особого подхода к страхованию. Полисы для киберспортивных турниров покрывают финансовые убытки, вызванные травмами, техническими сбоями и другими непредвиденными обстоятельствами.

Страхование космических запусков

С увеличением числа коммерческих космических миссий возрастает необходимость в страховании рисков, связанных с запуском спутников и другой космической техники. Этот вид страхования становится жизненно важным для компаний, работающих с космическими технологиями.

Страхование от поломки гаджетов

Современные гаджеты, отличающиеся высокой стоимостью и хрупкостью, часто нуждаются в страховой защите. Страхование таких устройств, как смартфоны, планшеты и ноутбуки, позволяет владельцам чувствовать себя увереннее, защищая их от неожиданных поломок.

Детали

Иннова́ция, нововведе́ние — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.

Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).

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