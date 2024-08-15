Какие случаи могут лишить выплаты по ОСАГО: советы от ГАИ и объяснение возможных причин отказа

Причины отказа в выплатах по ОСАГО: что важно знать каждому водителю

1:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

В системе ОСАГО страхуется не сам владелец автомобиля, а его ответственность перед третьими лицами. Это означает, что пострадавший в ДТП получит компенсацию, избавляя виновника от необходимости оплачивать дорогостоящий ремонт чужого автомобиля, если авария произошла по его вине. Представитель ГИБДД разъяснил случаи, при которых выплаты по обязательному страхованию не производятся, и объяснил причины таких отказов.

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Одной из редких ситуаций является случай, когда ни один из водителей, участвующих в аварии, не признан виновным. В такой ситуации компенсацию некому выплачивать. Если же виновный водитель не имеет действующего полиса ОСАГО, он обязан сам покрывать убытки пострадавшему. Также выплаты не производятся, если виновник покидает место происшествия.

Ещё одной причиной отказа в выплатах является выявление мошенничества со стороны пострадавшего. Это случается, когда повреждения автомобиля были нанесены умышленно с целью получения компенсации. Если факт мошенничества будет доказан, рассчитывать на выплаты не приходится.

Детали

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах.