Преимущества и недостатки полиса ОСАГО на полгода: стоит ли выбирать краткосрочное страхование?

Каждый автовладелец обязан иметь полис ОСАГО. При отсутствии этого документа, если случится ДТП, виновник должен будет возместить ущерб из своего кармана, что может привести к значительным затратам. Ранее страховые компании предлагали ОСАГО исключительно на год, но теперь доступны различные варианты срока страхования.
Преимущества ОСАГО на полгода
Полис ОСАГО на шесть месяцев имеет свои очевидные плюсы:
Недостатки ОСАГО на 6 месяцев
Основной минус полиса на полгода — его стоимость. Она составляет около 70% от годового, а не 50%. Это значит, что покупка двух полисов на полгода выйдет дороже, чем одного годового.
Однако при продлении полиса на оставшиеся шесть месяцев доплата составит лишь 30% от годовой стоимости.
Например, если годовая страховка стоит 6500 ₽, то полис на полгода обойдется в 4550 ₽. Продление еще на 6 месяцев будет стоить 1950 ₽. Если же полис уже истек, покупка нового на полгода снова обойдется в 4550 ₽.
Особенности страхования на полгода
Полугодовой период страхования необязательно должен быть непрерывным. Вы можете выбрать любые сроки в течение года, чтобы их общая продолжительность составляла шесть месяцев.
Например, полис может действовать с мая по август и с октября по ноябрь. Однако, если ДТП случится в сентябре, когда полис не действует, выплаты не будет, и виновник должен будет возместить ущерб самостоятельно.
Необходимые документы для оформления страховки
Для оформления полиса ОСАГО на шесть месяцев потребуются те же документы, что и для годового:
Таким образом, полис ОСАГО на шесть месяцев может быть выгодным вариантом, если автомобиль используется не круглый год. В случае изменения обстоятельств его можно продлить до года, избежав дополнительных переплат.
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