Преимущества и недостатки полиса ОСАГО на полгода: стоит ли выбирать краткосрочное страхование?

Полис ОСАГО на 6 месяцев: когда это действительно выгодно?

2:45 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый автовладелец обязан иметь полис ОСАГО. При отсутствии этого документа, если случится ДТП, виновник должен будет возместить ущерб из своего кармана, что может привести к значительным затратам. Ранее страховые компании предлагали ОСАГО исключительно на год, но теперь доступны различные варианты срока страхования.

Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, CC0

Преимущества ОСАГО на полгода

Полис ОСАГО на шесть месяцев имеет свои очевидные плюсы:

Экономия средств: полис на полгода дешевле годового, что актуально в условиях роста цен на страхование.

полис на полгода дешевле годового, что актуально в условиях роста цен на страхование. Удобство сезонного использования: этот вариант идеален для тех, кто использует автомобиль только в определенные сезоны.

этот вариант идеален для тех, кто использует автомобиль только в определенные сезоны. Продажа автомобиля: если планируется продажа автомобиля, краткосрочный полис может быть более выгодным.

Недостатки ОСАГО на 6 месяцев

Основной минус полиса на полгода — его стоимость. Она составляет около 70% от годового, а не 50%. Это значит, что покупка двух полисов на полгода выйдет дороже, чем одного годового.

Однако при продлении полиса на оставшиеся шесть месяцев доплата составит лишь 30% от годовой стоимости.

Например, если годовая страховка стоит 6500 ₽, то полис на полгода обойдется в 4550 ₽. Продление еще на 6 месяцев будет стоить 1950 ₽. Если же полис уже истек, покупка нового на полгода снова обойдется в 4550 ₽.

Особенности страхования на полгода

Полугодовой период страхования необязательно должен быть непрерывным. Вы можете выбрать любые сроки в течение года, чтобы их общая продолжительность составляла шесть месяцев.

Например, полис может действовать с мая по август и с октября по ноябрь. Однако, если ДТП случится в сентябре, когда полис не действует, выплаты не будет, и виновник должен будет возместить ущерб самостоятельно.

Необходимые документы для оформления страховки

Для оформления полиса ОСАГО на шесть месяцев потребуются те же документы, что и для годового:

Паспорт гражданина РФ.

Водительские удостоверения всех, кто будет включен в полис.

Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (ПТС или СТС).

Таким образом, полис ОСАГО на шесть месяцев может быть выгодным вариантом, если автомобиль используется не круглый год. В случае изменения обстоятельств его можно продлить до года, избежав дополнительных переплат.