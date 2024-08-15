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Преимущества и недостатки полиса ОСАГО на полгода: стоит ли выбирать краткосрочное страхование?

Полис ОСАГО на 6 месяцев: когда это действительно выгодно?
2:45
Страхование

Каждый автовладелец обязан иметь полис ОСАГО. При отсутствии этого документа, если случится ДТП, виновник должен будет возместить ущерб из своего кармана, что может привести к значительным затратам. Ранее страховые компании предлагали ОСАГО исключительно на год, но теперь доступны различные варианты срока страхования.

Полис ОСАГО на 6 месяцев: когда это действительно выгодно?
Фото: unsplash.com by Эндрю Понс, CC0

Преимущества ОСАГО на полгода

Полис ОСАГО на шесть месяцев имеет свои очевидные плюсы:

  • Экономия средств: полис на полгода дешевле годового, что актуально в условиях роста цен на страхование.
  • Удобство сезонного использования: этот вариант идеален для тех, кто использует автомобиль только в определенные сезоны.
  • Продажа автомобиля: если планируется продажа автомобиля, краткосрочный полис может быть более выгодным.

Недостатки ОСАГО на 6 месяцев

Основной минус полиса на полгода — его стоимость. Она составляет около 70% от годового, а не 50%. Это значит, что покупка двух полисов на полгода выйдет дороже, чем одного годового.

Однако при продлении полиса на оставшиеся шесть месяцев доплата составит лишь 30% от годовой стоимости.

Например, если годовая страховка стоит 6500 ₽, то полис на полгода обойдется в 4550 ₽. Продление еще на 6 месяцев будет стоить 1950 ₽. Если же полис уже истек, покупка нового на полгода снова обойдется в 4550 ₽.

Особенности страхования на полгода

Полугодовой период страхования необязательно должен быть непрерывным. Вы можете выбрать любые сроки в течение года, чтобы их общая продолжительность составляла шесть месяцев.

Например, полис может действовать с мая по август и с октября по ноябрь. Однако, если ДТП случится в сентябре, когда полис не действует, выплаты не будет, и виновник должен будет возместить ущерб самостоятельно.

Необходимые документы для оформления страховки

Для оформления полиса ОСАГО на шесть месяцев потребуются те же документы, что и для годового:

  • Паспорт гражданина РФ.
  • Водительские удостоверения всех, кто будет включен в полис.
  • Документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (ПТС или СТС).

Таким образом, полис ОСАГО на шесть месяцев может быть выгодным вариантом, если автомобиль используется не круглый год. В случае изменения обстоятельств его можно продлить до года, избежав дополнительных переплат.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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