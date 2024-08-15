Как правильно воспользоваться медицинской страховкой в путешествии: советы по полисам ВЗР, ДМС и ОМС

Виды страховых полисов для медпомощи в поездке: что нужно знать

4:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Во время путешествий могут возникнуть различные ситуации, такие как отравления, обострения хронических заболеваний или травмы. Для таких случаев существует страховой полис, который обеспечивает медицинскую помощь, независимо от вашего местоположения. Эксперты поделились рекомендациями о том, как воспользоваться страховкой во время путешествия.

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Какие полисы обеспечивают медицинскую помощь в поездке

Существует три основных типа страховых полисов:

Туристическая страховка (ВЗР) - наилучший вариант для поездок за границу. Она покрывает расходы на экстренную медицинскую помощь за счёт страховой компании. Стоимость полиса зависит от продолжительности поездки, страны пребывания и других условий. Покупать его нужно заблаговременно, так как действие полиса начинается не сразу.

Полис ДМС (добровольное медицинское страхование) предоставляет возможность обращаться в частные клиники за счёт страховой компании. Обычно ДМС действует только в регионе проживания, но некоторые полисы могут включать покрытие для путешествий. Перед поездкой уточните, распространяется ли ваш полис на выбранный регион.

Полис ОМС (обязательное медицинское страхование) обеспечивает бесплатную помощь в государственных медучреждениях на территории России. Для получения экстренной медицинской помощи внутри страны этого полиса достаточно.

Как получить медицинскую помощь по полису ВЗР

Медицинские расходы по полису ВЗР будут возмещены, если случай покрывается договором и застрахованный соблюдает установленный порядок действий.

Первое, что нужно сделать — сразу после наступления страхового случая связаться со страховой компанией или ассистансом (партнерской компанией в стране пребывания) и сообщить о случившемся. Контактные данные указаны в полисе.

Далее следует дождаться направления в клинику или прибытия врача. Если сначала обратиться за медицинской помощью, а потом к страховщику, в выплате могут отказать.

Исключение составляют экстренные случаи, когда можно вызвать скорую помощь самостоятельно, а затем уведомить страховую компанию. Тем не менее, сделать это лучше как можно скорее.

Перед поездкой важно уточнить наличие франшизы в полисе. Если она есть, часть расходов на лечение придётся оплатить самостоятельно.

Как получить помощь по полису ДМС в поездке

Полис ДМС может дополнить туристическую страховку, но не заменяет её. Стандартный полис не действует за границей, помощь по нему оказывается только в частных медицинских центрах.

Некоторые страховые компании предлагают программы ДМС, которые действуют за рубежом. Они покрывают как неотложную, так и плановую медицинскую помощь, например, мониторинг хронических заболеваний в стадии ремиссии.

Чтобы воспользоваться помощью по ДМС во время поездки, нужно связаться со страховой компанией или записаться на приём в выбранную клинику, предоставив свои данные и номер договора для подтверждения покрытия.

Как получить помощь по полису ОМС в поездке

Полис ОМС имеет ограничения. Без прикрепления к поликлинике в новом городе можно получить только экстренную и неотложную помощь.

Если вы планируете поездку в другой регион России на несколько месяцев, не забудьте взять с собой полис ОМС. Прикрепляться к поликлинике необязательно — вас примут по ОМС и паспорту в любом государственном медучреждении, даже при несрочных случаях, таких как симптомы ОРВИ.

При более длительном пребывании в новом регионе имеет смысл прикрепиться к местной поликлинике. Это позволит пользоваться не только базовой, но и территориальной программой страхования, которые могут отличаться в зависимости от региона.