Экономическая нестабильность подтолкнула россиян к активному страхованию своего имущества

В России увеличился спрос на страхование имущества из-за инфляции

Граждане стремятся обезопасить себя от возможных рисков и убытков, связанных с экономической нестабильностью и изменением цен. Об этом "Газете.Ru" сообщил руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

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"Потребительская активность в области страхования имущества имеет тенденцию на рост. До конца года она может увеличиться на 3-5%. В 2025 году спрос будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Прирост может составить 5-7% от всего рынка", — отметил эксперт.

Согласно данным Центрального банка, в 2023 году страховые взносы по имущественным страхованиям населения увеличились на 39,3%, достигнув 117,4 млрд рублей.