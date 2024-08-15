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Экономическая нестабильность подтолкнула россиян к активному страхованию своего имущества

В России увеличился спрос на страхование имущества из-за инфляции
Страхование

Граждане стремятся обезопасить себя от возможных рисков и убытков, связанных с экономической нестабильностью и изменением цен. Об этом "Газете.Ru" сообщил руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов.

В России увеличился спрос на страхование имущества из-за инфляции
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Потребительская активность в области страхования имущества имеет тенденцию на рост. До конца года она может увеличиться на 3-5%. В 2025 году спрос будет оставаться на том же уровне, что и сейчас. Прирост может составить 5-7% от всего рынка", — отметил эксперт.

Согласно данным Центрального банка, в 2023 году страховые взносы по имущественным страхованиям населения увеличились на 39,3%, достигнув 117,4 млрд рублей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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