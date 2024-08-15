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Обязательная регистрация авто без ОСАГО с 2025 года: что изменится и почему ездить без страховки всё равно нельзя

Эксперты Роскачества объяснили, необходим ли полис ОСАГО в 2024 году
1:06
Страхование

В интернете распространяется информация, что в этом году полис ОСАГО якобы отменят, и он перестанет быть обязательным. Центр финансовой экспертизы Роскачества пояснил, что происходит на самом деле.

Эксперты Роскачества объяснили, необходим ли полис ОСАГО в 2024 году
Фото: freepik.com by standret, PDM

Распространение слухов об отмене полиса ОСАГО связано с внесением в 2024 году изменений в законы "Об ОСАГО" и "О безопасности дорожного движения". Эти изменения касаются только процедуры регистрации транспортных средств. Действительно, с 2025 года, когда новый закон вступит в силу, для регистрации автомобиля при смене владельца полис ОСАГО больше не потребуется. Но на данный момент действуют прежние правила.

Что касается управления автомобилем, то здесь изменений не произошло. Полис ОСАГО остаётся обязательным для всех водителей, и управление транспортным средством без него является незаконным. Никаких предложений об отмене обязательного автострахования для владельцев автомобилей не поступало.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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