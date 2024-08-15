Всё, что нужно знать о добровольном медицинском страховании: полный обзор услуг и преимуществ ДМС

ДМС или ОМС: что выбрать для лучшего медицинского обслуживания?

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) предлагает широкий спектр медицинских услуг, дополняя обязательное медицинское страхование (ОМС). Благодаря ДМС можно получать качественную медицинскую помощь в ведущих клиниках у высококвалифицированных специалистов.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Стандартный полис ДМС, как правило, включает амбулаторно-поликлинические услуги, такие как консультации врачей, диагностика, лабораторные исследования и физиотерапия. Кроме того, полис охватывает услуги скорой помощи и экстренную госпитализацию. Одним из ключевых преимуществ ДМС является возможность выбора медицинского учреждения и врача, что способствует повышению комфорта и доверия пациента к лечению.

В рамках стандартного полиса ДМС также предусмотрено стационарное лечение, включая хирургические операции, анестезию и реабилитацию. Дополнительно полис может покрывать расходы на медикаменты, необходимые в период госпитализации.

Кроме того, многие полисы ДМС включают в себя стоматологические услуги, профилактические медицинские осмотры и вакцинацию. Некоторые страховые компании предлагают расширенные программы, включающие услуги психолога, диетолога и даже спортивные реабилитационные программы.

Важно отметить, что полис ДМС не покрывает расходы на косметические процедуры, плановые медицинские осмотры для оформления справок, лечение хронических заболеваний вне обострения и некоторые дорогостоящие операции.

При выборе полиса необходимо тщательно изучить условия договора и перечень предоставляемых услуг, чтобы избежать неприятных неожиданностей. ДМС — это инвестиция в здоровье, поэтому следует выбирать страховую программу, максимально соответствующую вашим потребностям и образу жизни.