Как вернуть неиспользованную часть страхового полиса и сэкономить при его досрочном оформлении

Полис ОСАГО: как вернуть деньги при продаже автомобиля до окончания срока

0:52 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если автомобиль продаётся до окончания срока действия страхового полиса, страхователь может вернуть неиспользованную часть средств.

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На многих сайтах страховых компаний есть онлайн-калькуляторы, которые позволяют быстро рассчитать стоимость полиса. Покупатель, вводя данные водителей, сразу получает всю необходимую информацию о цене страхования.

Ещё один способ сэкономить на страховом полисе — оформить его заранее, до истечения текущего срока. Эксперты советуют делать это за полтора-два месяца, поскольку в этот период возможно получить скидку от страховщика.

Цена полиса также зависит от сезонности и специального коэффициента, применяемого страховыми компаниями. Если водитель использует автомобиль менее девяти месяцев в году, стоимость полиса будет выше.