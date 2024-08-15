Как оформить и продлить полис ОСАГО в другом регионе: пошаговая инструкция для автовладельцев

Любой автовладелец, управляющий транспортным средством на территории России, обязан иметь полис ОСАГО. Отсутствие этого документа является нарушением административного законодательства. Полис необходимо ежегодно продлевать, но бывают ситуации, когда автовладелец находится за пределами своего региона.
Чтобы избежать штрафов за отсутствие ОСАГО или не остаться без страховой защиты в случае необходимости, полис можно продлить не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания на территории РФ.
Причины оформления ОСАГО в другом регионе
Потребность в оформлении или продлении ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих случаях:
Новый владелец обязан заключить договор обязательного страхования в течение 10 дней с момента покупки автомобиля. Этот период предоставляется для перегонки автомобиля и оформления полиса по месту прописки.
Как оформить полис в другом регионе
Законодательство не требует оформления страховки исключительно по месту прописки. Отказ страховой компании в заключении договора в другом регионе является нарушением закона. Оформить ОСАГО можно в любом регионе, опираясь на нормы российского законодательства.
Процедура оформления полиса в другом регионе такая же, как и по месту прописки:
Как рассчитывается стоимость ОСАГО при оформлении в другом регионе
Стоимость полиса рассчитывается с учётом территориального коэффициента, который зависит от региона России. Эти коэффициенты для различных городов и регионов установлены тарифами, утверждёнными Банком России.
При этом стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не по месту его фактического нахождения.
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