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Как оформить и продлить полис ОСАГО в другом регионе: пошаговая инструкция для автовладельцев

Продление полиса ОСАГО в другом регионе: важные нюансы и порядок действий
2:31
Страхование

Любой автовладелец, управляющий транспортным средством на территории России, обязан иметь полис ОСАГО. Отсутствие этого документа является нарушением административного законодательства. Полис необходимо ежегодно продлевать, но бывают ситуации, когда автовладелец находится за пределами своего региона.

Продление полиса ОСАГО в другом регионе: важные нюансы и порядок действий
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы избежать штрафов за отсутствие ОСАГО или не остаться без страховой защиты в случае необходимости, полис можно продлить не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания на территории РФ.

Причины оформления ОСАГО в другом регионе

Потребность в оформлении или продлении ОСАГО в другом регионе может возникнуть в следующих случаях:

  • Командировка с использованием личного автомобиля.
  • Временное проживание в другом городе.
  • Переезд на новое место жительства с временной задержкой в смене адреса прописки.
  • Покупка автомобиля в другом городе по договору купли-продажи.

Новый владелец обязан заключить договор обязательного страхования в течение 10 дней с момента покупки автомобиля. Этот период предоставляется для перегонки автомобиля и оформления полиса по месту прописки.

Как оформить полис в другом регионе

Законодательство не требует оформления страховки исключительно по месту прописки. Отказ страховой компании в заключении договора в другом регионе является нарушением закона. Оформить ОСАГО можно в любом регионе, опираясь на нормы российского законодательства.

Процедура оформления полиса в другом регионе такая же, как и по месту прописки:

  1. Обратитесь в страховую компанию, онлайн или лично.
  2. Предоставьте необходимые документы: паспорт, ПТС или СТС, водительские удостоверения тех, кто будет управлять автомобилем.
  3. Заключите договор и оплатите услугу.
  4. Получите полис обязательного автострахования.

Как рассчитывается стоимость ОСАГО при оформлении в другом регионе

Стоимость полиса рассчитывается с учётом территориального коэффициента, который зависит от региона России. Эти коэффициенты для различных городов и регионов установлены тарифами, утверждёнными Банком России.

При этом стоимость ОСАГО будет рассчитана по коэффициенту региона, где зарегистрирован автовладелец, а не по месту его фактического нахождения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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