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Перестраховщики минимизировали убытки от стихийных бедствий, несмотря на рекордные показатели 2023-2024 годов

S&P: перестраховщики удерживают позиции, несмотря на рост стихийных бедствий
2:47
Страхование

По данным S&P Global Ratings, уже четвёртый год подряд глобальные застрахованные убытки от стихийных бедствий превышают отметку в $100 млрд.

S&P: перестраховщики удерживают позиции, несмотря на рост стихийных бедствий
Фото: weather.gov by Кайл Катлер, PDM

Тем не менее, перестраховщики смогли минимизировать значительное влияние этих событий благодаря грамотному стратегическому позиционированию.

В 2023 году и в первой половине 2024 года застрахованные убытки от вторичных опасностей, особенно сильных конвективных штормов (SCS), достигли рекордных значений. Основную часть этих убытков понесли первичные страховщики, тогда как перестраховщики остались под меньшим риском.

Так как события SCS обычно менее интенсивны, чем крупные катастрофы, такие как ураганы, в 2023 году убытки не достигли уровней, необходимых для запуска перестраховочных полисов.

За последний год перестраховщики предприняли меры по ужесточению условий и изменению структуры договоров, чтобы снизить свою экспозицию на частотные события и сосредоточиться на крупных катастрофах, таких как ураганы. В результате первичные страховщики взяли на себя большую часть убытков, а перестраховщики сосредоточились на обеспечении покрытия для крупных рисков.

Эти изменения позволили глобальным перестраховщикам сохранить стабильные показатели в 2023 году и первой половине 2024 года. Ожидается, что при сохранении текущего уровня дисциплины в андеррайтинге эта тенденция продолжится в 2025 году и далее, что приведет к высокой прибыльности.

S&P также отметило, что не применяло никаких негативных рейтинговых действий в отношении перестраховщиков за убытки от стихийных бедствий за последние 18 месяцев. Однако агентство подчеркнуло важность сохранения дисциплины андеррайтинга на фоне высокого спроса на перестраховочную защиту от стихийных бедствий.

"Несмотря на высокий спрос на перестраховочную защиту от стихийных бедствий, ключевым фактором будет то, насколько долго перестраховщики смогут поддерживать свою андеррайтинговую дисциплину. Существует риск поддаться конкурентному давлению, как это происходило в прошлом, что может повлиять на будущую прибыльность," — отмечает S&P.

Этот акцент на дисциплине особенно важен в условиях роста застрахованных убытков от стихийных бедствий. По прогнозам Swiss Re Institute, такие убытки будут ежегодно увеличиваться на 5-7%, что соответствует темпам роста за последние три десятилетия, сообщает ALLINSURANCE.KZ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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