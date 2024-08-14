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В ФОМС утвердили новый список лиц, уполномоченных наказывать медорганизации за нарушение законодательства

ФОМС утвердил новый список должностных лиц с правом штрафовать медорганизации
1:41
Страхование

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) обновил перечень должностных лиц, имеющих право налагать штрафы на медицинские учреждения. В территориальных фондах такими полномочиями обладают начальники финансово-экономического, контрольно-ревизионного и юридического управлений (или отделов) и их заместители.

ФОМС утвердил новый список должностных лиц с правом штрафовать медорганизации
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

ФОМС подписал приказ, утвердивший перечень должностных лиц федерального и территориальных фондов, уполномоченных штрафовать медицинские организации за нарушения законодательства об обязательном медицинском страховании. Этот документ заменил предыдущий приказ ФОМС № 228 от 1 декабря 2010 года, сообщает "Медвестник".

Согласно приказу, в числе лиц, имеющих право налагать штрафы, значатся руководители Управления финансового обеспечения ФОМС, Контрольно-ревизионного и Правового управлений, а также главный бухгалтер федерального фонда. В территориальных фондах соответствующими полномочиями наделены начальники финансово-экономического, контрольно-ревизионного и юридического управлений (или отделов) и их заместители.

По данным, представленным в 2023 году главой ФОМС Ильёй Баланиным, сумма штрафов, наложенных на медицинские организации за дефекты в оказании помощи в 2022 году, превысила 23,1 млрд рублей. Эти санкции были применены на основании медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской помощи. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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