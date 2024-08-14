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Более 3,5 миллиона жителей новых регионов России получили доступ к медпомощи по полисам ОМС

ФОМС: 3,5 млн жителей ЛНР и ДНР оформили полисы ОМС
1:51
Страхование

По данным пресс-службы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), около 3,5 миллиона жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, уже получили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС). Обладатели этих полисов теперь могут получать медицинскую помощь по всей территории Российской Федерации, включая высокотехнологичную медицину в федеральных клиниках.

ФОМС: 3,5 млн жителей ЛНР и ДНР оформили полисы ОМС
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для получения полиса ОМС можно подать заявку в территориальном фонде ОМС, на портале "Госуслуги" или в ближайшем отделении МФЦ. Для оформления необходимы паспорт и СНИЛС (если имеется). Детям до 14 лет, которые имеют гражданство РФ, потребуется свидетельство о рождении или паспорт (при достижении 14 лет), СНИЛС (при наличии), паспорт законного представителя и документ, подтверждающий его статус.

Заявителям будет выдан цифровой полис ОМС, который представляет собой уникальный набор символов, зарегистрированных в едином регистре застрахованных лиц. Этот полис позволяет записаться на прием к врачу, пройти обследования, получить стационарное лечение, вызвать врача на дом, а также воспользоваться высокотехнологичными операциями, предоставляемыми в рамках программы государственных гарантий.

Беременные женщины могут пройти пренатальную диагностику для выявления нарушений развития плода, а также неонатальный скрининг новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. Пары, испытывающие трудности с зачатием, могут воспользоваться услугами экстракорпорального оплодотворения, сообщила пресс-служба ФОМС, сообщает "РИА Новости".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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