В Омске вынесен приговор по делу о мошенничестве со страховыми выплатами на 15,2 млн рублей

В Омске вынесли приговор группе мошенников за инсценировку 20 ДТП

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

14 августа Куйбышевский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве в сфере страхования, в котором фигурировали семь жителей Омска. Их обвиняли в организованной схеме хищения средств у страховых компаний.

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В феврале 2015 года 39-летний житель Омска убедил своих знакомых участвовать в мошенничестве: они приобретали автомобили, оформляли на них страховые полисы и инсценировали ДТП, чтобы получить страховые выплаты.

Сообщники тщательно подбирали автомобили, которые должны были попасть в аварию, чтобы получить наибольшую компенсацию. До декабря 2017 года им удалось обмануть восемь страховых компаний и получить выплаты за около 20 инсценированных ДТП на общую сумму 15,2 млн рублей.

Организатор группы был приговорен к четырём годам колонии общего режима, остальные участники получили от 2 до 3,5 лет лишения свободы, а двое были оштрафованы.

Детали

Омск

Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный научный, культурный и промышленный центр Сибири. Источник Мошенничество

Моше́нничество, или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Источник Каско

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Источник