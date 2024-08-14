Каждая вторая компания в России требует подтверждение болезни справкой для предоставления больничного

Согласно исследованию, проведённому центром "Зарплаты.ру" и группой "Ренессанс Страхование", почти половина компаний не готовы разрешать своим сотрудникам брать больничный без предъявления медицинской справки. Об этом сообщает РБК.
По данным исследования, из более чем 1500 опрошенных руководителей и владельцев бизнеса, почти 50% считают необходимым предъявление сотрудниками справки от врача для подтверждения болезни.
Опрос показал, что большинство работодателей строго контролируют процесс ухода сотрудников на больничный, требуя официального подтверждения их нетрудоспособности.
Так, 47% компаний всегда требуют справку, а 14% делают это часто. При этом 44% респондентов категорически против отпускать сотрудников на больничный без оформления соответствующих документов.
Также исследование выявило, что в 57% компаний сотрудники вынуждены работать даже в период болезни, поскольку работодатели сталкиваются с проблемой замены больного работника.
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