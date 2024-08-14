Автоэксперты предлагают увеличить выплаты по ОСАГО до 50 млн рублей с компенсацией от государства

В России необходимо увеличить выплаты по ОСАГО для автовладельцев до 50 млн рублей, причём значительная часть этой суммы должна компенсироваться государством, считает руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. В интервью НСН он назвал нынешние суммы выплат "смехотворными".
"Если человек серьёзно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь, сумма не должна быть смехотворной", — подчеркнул эксперт.
Крохмаль считает, что пострадавшим следует выплачивать около 50 млн рублей, из которых 80% должно покрываться государством через специальный фонд помощи. В противном случае, по его мнению, нагрузка на страховые компании станет чрезмерной, и они начнут искать способы сократить расходы.
Кроме того, автоэксперт предложил выдавать полисы ОСАГО бесплатно участникам спецоперации, ветеранам войны и труда, а также многодетным родителям.
Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин согласился с необходимостью повышения страховых выплат. Он отметил, что сейчас по ОСАГО при ущербе жизни и здоровью выплачивают до 500 тыс. рублей, а при материальном ущербе — 400 тыс. рублей. Однако, по его словам, раньше этих сумм хватало, но с ростом цен установленные лимиты уже не соответствуют требованиям. В то же время он подчеркнул важность сохранения баланса интересов между пострадавшими и страховыми компаниями.
"Чем выше потолки этих лимитов, тем лучше для пострадавших, но здесь надо найти баланс интересов", — заключил Похмелкин.
Детали
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
ОСАГО — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Источник
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