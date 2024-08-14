Удаление приложения "Ингосстрах Банка" из App Store: официальные комментарии и возможные причины

Мобильное приложение "Ингосстрах Банка" исчезло из App Store

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Мобильное приложение "Ингосстрах Банка" (ранее известного как банк "Союз") исчезло из App Store, сообщает Frank Media. Банк подтвердил эту информацию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"На данный момент скачивание и обновление приложения в App Store недоступно. Советуем не удалять приложение, если оно у вас установлено. Вы можете пользоваться им, как обычно", — говорится на сайте банка.

Основным владельцем банка является страховая компания "Ингосстрах", которая с июня 2024 года находится под санкциями Великобритании, владея 99,99% акций банка.

На данный момент другие страны санкции против компании не вводили, и сам банк не был непосредственно включён в санкционные списки ни одной страны.