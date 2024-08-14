Страховка для туристов: как выбрать полис, который обеспечит максимальную защиту в любой ситуации

Какие дополнительные пункты стоит добавить в страховой полис перед отпуском?

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Перед отпуском важно заранее позаботиться о страховке, чтобы снизить возможные риски и обеспечить себе спокойствие. Стандартные полисы включают в себя медицинскую помощь и экстренную эвакуацию, но также стоит учитывать дополнительные риски.

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Отмена поездки

Этот тип страхования покроет ваши расходы, если вам придётся отменить поездку по уважительным причинам, таким как болезнь, несчастный случай или чрезвычайная ситуация.

Потеря или кража багажа

Добавив этот риск в полис, вы получите компенсацию в случае утраты, кражи или повреждения вашего багажа, что особенно актуально при перелётах.

Спортивный и активный отдых

Если в отпуске вы планируете заниматься экстремальными видами спорта или активным отдыхом, такими как лыжи, дайвинг или альпинизм, убедитесь, что ваша страховка покрывает возможные травмы и инциденты.

Гражданская ответственность

Этот пункт защитит вас в случае, если вы нанесёте ущерб здоровью или имуществу третьих лиц. Например, если вы случайно повредите имущество в арендованной квартире.

Пропуск рейса

Добавление этого риска в полис обеспечит вам компенсацию в случае пропуска рейса по уважительным причинам, таким как задержка транспорта или форс-мажорные обстоятельства.