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Мошенники выманили у пенсионерки из Озёрска 1,35 млн рублей под предлогом замены полиса ОМС

Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
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Страхование

В Озёрске мошенники обманули местную жительницу, выманив у неё 1,35 миллиона рублей под предлогом замены полиса ОМС, сообщает Агентство новостей "Доступ".

Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС
Фото: freepik.com by user18526052, PDM

Пенсионерка согласилась записаться в электронную очередь через портал Госуслуги, передав мошенникам код из полученного смс-сообщения. Позже с ней связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что злоумышленники пытались получить доступ к её личным данным. Он убедил женщину помочь в поимке преступников, пообещав при этом сохранить её сбережения, если она переведёт их на "защищённый счёт".

Испуганная женщина выполнила все указания: она купила новый телефон, установила специальное приложение и перевела мошенникам 1 миллион 350 тысяч рублей.

Детали

Пенсия
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане. Источник

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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства. Источник

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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