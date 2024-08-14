Мошенники выманили у пенсионерки из Озёрска 1,35 млн рублей под предлогом замены полиса ОМС

Жительница Челябинска потеряла 1,35 млн рублей при попытке заменить полис ОМС

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В Озёрске мошенники обманули местную жительницу, выманив у неё 1,35 миллиона рублей под предлогом замены полиса ОМС, сообщает Агентство новостей "Доступ".

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Пенсионерка согласилась записаться в электронную очередь через портал Госуслуги, передав мошенникам код из полученного смс-сообщения. Позже с ней связался человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и заявил, что злоумышленники пытались получить доступ к её личным данным. Он убедил женщину помочь в поимке преступников, пообещав при этом сохранить её сбережения, если она переведёт их на "защищённый счёт".

Испуганная женщина выполнила все указания: она купила новый телефон, установила специальное приложение и перевела мошенникам 1 миллион 350 тысяч рублей.

Детали

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