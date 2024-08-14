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Законопроект об ОСАГО: автовладельцам предложат расширить покрытие на Белоруссию за отдельную плату

За возможность действия ОСАГО в Белоруссии придётся внести дополнительную плату
2:45
Страхование

В Государственную Думу внесён законопроект, который позволит автовладельцам расширить действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Однако для этого потребуется дополнительная оплата.

За возможность действия ОСАГО в Белоруссии придётся внести дополнительную плату
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"После поступления законопроекта в ГосДуму и его принятия будут установлены тарифы на дополнение к покрытию. Также и другие нормативные документы по реализации нового закона могут быть разработаны и приняты на его основе после вступления в силу. Главное, что следует иметь в виду, что договор расширения ОСАГО на Беларусь будет заключаться по желанию страхователя, то есть покрытие на РБ не будет по умолчанию включаться во все договоры ОСАГО. За расширение таким образом будет доплачивать только часть автовладельцев по собственному желанию. На стоимости обычного ОСАГО это никак не отразится," — отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Национальная страховая информационная система (НСИС), которая является дочерней компанией Банка России, будет обеспечивать проверку единого полиса ОСАГО, действующего в России и Белоруссии.

С 1 октября начнет работу автоматизированная информационная система (АИС) страхования, в которую вошла база данных АИС ОСАГО, ранее принадлежавшая РСА. В переходный период до 1 октября операторами системы выступают РСА и НСИС, а затем единственным оператором станет НСИС.

Компания также осуществляет интеграцию с информационными системами белорусской стороны. Планируется, что договоры страхования в обеих странах будут заключаться в электронной форме, а проверка данных и действительность страховых договоров будет осуществляться через соединение информационных систем НСИС и Белорусского Бюро Транспортного Страхования, сообщил генеральный директор НСИС Николай Галушин.

В рамках модельного закона Союзного государства Министерством финансов России подготовлен законопроект о так называемой "белой карте" — страховом договоре ответственности владельца транспортного средства, который будет действовать на территории Белоруссии и станет неотъемлемой частью полиса ОСАГО.

"Это не будет обязательным условием для заключения договора ОСАГО, но для часто перемещающихся граждан между Россией и Беларусью такой полис будет востребован — заключается на год и живет жизнью основного договора (ОСАГО), включая расторжение договора. Со своей стороны, в Беларуси готовится аналогичный указ Президента страны," — добавил Николай Галушин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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