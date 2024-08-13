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Защита от мошенничества с банковскими картами: как работает страхование и что оно покрывает

Как работает страховка банковских карт: защита от мошенников
1:12
Страхование

Банковская страховка представляет собой добровольный вид страхования, который защищает средства клиентов от мошенничества. В случае финансовых потерь с карты страховая компания компенсирует ущерб.

Как работает страховка банковских карт: защита от мошенников
Фото: freepik.com by yanalya, PDM

Страхованию подлежат как дебетовые, так и кредитные карты. Обычно покрытие распространяется на все карты и счета клиента в данном банке, за исключением инвестиционных счетов. Некоторые страховые полисы также охватывают все банковские карты и счета клиента, независимо от банка.

Клиентам важно соблюдать правила безопасности и не разглашать личные данные посторонним лицам. Для получения компенсации от страховой компании клиент должен доказать, что предпринял все возможные меры для минимизации ущерба. Например, при утрате или краже карты необходимо немедленно уведомить банк.

Мошеннические действия, совершённые после утраты карты и до уведомления банка, могут не покрываться страховкой. Также действия мошенников, совершённые в промежуток между обнаружением потери карты и её блокировкой, часто не признаются страховым случаем.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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