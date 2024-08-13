С 1 сентября таксисты обязаны покупать ОСГОП: эксперт рассказал, как это повлияет на цены и безопасность пассажиров

Эксперт: введение новых страховых норм для такси увеличит компенсации при ДТП

2:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 сентября начнут действовать требования по приобретению полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков такси (ОСГОП). Это новшество, по мнению экспертов, окажет положительное влияние как на саму индустрию такси, так и на пассажиров. В частности, увеличатся выплаты пострадавшим в ДТП, отметил предприниматель и эксперт по международному бизнесу Евгений Джао.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Общественный совет по развитию такси предложил отложить введение новых правил страхования ОСГОП для такси до 2028 года. Их основная обеспокоенность связана с возможным ростом цен на услуги и потенциальными неудобствами, которые могут возникнуть при внедрении новых требований.

Среди проблем, которые волновали совет, были сложности с доступностью ОСАГО для таксистов, необходимость переоформления годового полиса ОСГОП при смене транспортного средства, проблема мошенничества в страховании и неравномерные выплаты в случае ДТП.

"Простыми словами — опасения связаны с неудобством и рисками скачка стоимости услуги", — пояснил Джао.

Тем не менее, Министерство финансов России и Центробанк отказались переносить срок на 2028 год. Минфин стремится повысить страховые выплаты с нынешних 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей для пешеходов и водителей. Ведомство также ожидает, что рост страховых тарифов приведет к увеличению страховых премий.

Эксперт также рассказал о том, как нововведение повлияет на таксистов и пассажиров.

Одним из очевидных плюсов станет возможность заключения краткосрочных договоров ОСГОП и увеличение выплат пострадавшим в ДТП. Кроме того, рассматриваются новые меры по борьбе с мошенничеством и его предотвращению.

Джао отметил, что пока сложно точно предсказать последствия, но плюсы кажутся значительными, и введение новых правил оправдано, сообщает РИАМО.