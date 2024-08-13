Страховая компания "Согласие" раскрыла самые частые травмы детей в учебный период

Страховщики рассказали, каким травмам подвержены школьники

1:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Аналитики страховой компании "Согласие" провели исследование травм, которые дети получили в течение прошедшего учебного года, в преддверии нового 1 сентября.

Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

Специалисты изучили статистику выплат по страхованию от несчастных случаев среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет и выяснили, какие травмы были наиболее распространены, а какие — редкими.

Наибольшее количество обращений в "Согласие" касалось переломов рук (25,9 %), ног (13,7 %) и пальцев рук (13,8 %). Эти травмы составили 57,8 % от общего объема выплат за учебный год.

Руки и ноги оказались самыми травмируемыми частями тела у школьников: на руки пришлось 30,1 % всех убытков, на ноги — 24,8 %. Травмы пальцев рук и ног составили 17,3 % и 10,2 % соответственно. Помимо переломов, дети часто сталкивались с ушибами, растяжениями и ранами.

В течение учебного года также фиксировались травмы головы, включая лицо (8,6 %), с преобладанием ушибов (50,9 % от всех травм головы) и переломов носа и лицевых костей (28,6 %). Самыми редкими были обращения с травмами грудной клетки (0,8 %) и живота (0,2 %).

По данным экспертов, мальчики получали травмы почти в три раза чаще, чем девочки. Самым травмоопасным возрастом оказались 12-13 лет: на мальчиков этого возраста пришлось 21,2 % случаев, на девочек — 6,2 %.