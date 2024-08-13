Отмена концертов Тейлор Свифт в Австрии из-за угрозы теракта грозит страховым компаниям многомиллионными убытками

Страховщики понесут огромные убытки из-за отмены концертов Тейлор Свифт

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Популярная певица Тейлор Свифт отменила три концерта в Австрии из-за угрозы теракта, что привлекло внимание страховых компаний. Убытки от этих отмен оцениваются в десятки миллионов долларов.

Фото: wikimedia.org by Cosmopolitan UK, CC BY 3.0

Страховые компании столкнутся с миллионными исками, хотя перенос концертов на другие даты может ограничить их убытки.

Страховое покрытие включает защиту от отмены мероприятий, аренды площадок, гонораров и продажи билетов.

Тейлор Свифт редко отменяет концерты, что делает её важным клиентом для страховщиков. Ситуация также создаёт вызовы для обеспечения безопасности на будущих концертах.