Пассажиры, пострадавшие в ДТП под Армавиром, имеют право на выплаты по договору ОСГОП

Пострадавшие в ДТП под Армавиром пассажиры получат страховые выплаты

1:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП под Армавиром, имеют право на страховые выплаты согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

6 августа водитель автомобиля Volkswagen Passat выезжал со второстепенной дороги на трассу "Кавказ" на 178 км Р-217 в районе Армавира. Он не уступил дорогу грузовику с полуприцепом, который двигался по главной дороге в сторону Успенского района, в результате чего произошло столкновение. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с рейсовым пассажирским микроавтобусом Mercedes, следовавшим из Ставропольского края в Краснодар. В результате аварии пострадали семь пассажиров микроавтобуса, трое из которых — дети.

Согласно данным автоматизированной информационной системы НССО, у перевозчика имеется действующий договор ОСГОП, оформленный в АО "АльфаСтрахование". В страховой компании подтвердили наличие этого договора и готовность произвести выплаты после официального признания случая страховым.

Для получения страховых выплат пострадавшие пассажиры микроавтобуса должны подать заявление в страховую компанию, предоставив удостоверение личности, документ о происшествии, оформленный перевозчиком, медицинские документы с указанием характера травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также банковские реквизиты.

Размер компенсации за причинение вреда здоровью определяется в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. В случае наличия нескольких травм страховая выплата суммируется, но не превышает 2 млн рублей.