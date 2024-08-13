Только 10% собственников страхуют жильё: что мешает остальным и как снизить риски при оформлении полиса

Страхование недвижимости: как защитить имущество и не переплатить

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Эксперты отметили, что в настоящее время лишь около 10% владельцев недвижимости в стране страхуют свою собственность. Это, по их мнению, связано в основном с высокой стоимостью страховых полисов и тем, что страхование недвижимости является добровольным.

Фото: Unsplash by Maria Ziegler

Тем не менее, специалисты советуют тщательно обдумать вопрос страхования недвижимости, поскольку предсказать будущие события невозможно.

При заключении договора важно проявлять осторожность. Рекомендуется исключать ненужные риски, чтобы избежать переплат, и обязательно читать мелкий шрифт, все примечания и детали. Также полезно ознакомиться с отзывами о страховой компании.

Если есть желание оформить полис, можно застраховать не всю квартиру, а отдельные элементы, такие как бытовая техника, несущие конструкции, ценные вещи или антиквариат.