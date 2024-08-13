Опасная схема замены медицинского полиса: как распознать мошенников и защитить свои финансы

Опасные схемы: что делать, если вам предложили заменить медицинский полис

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Современные мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными и опасными. Одним из таких видов обмана является замена медицинского полиса, не требующая от жертвы ввода кодов или паролей. Эта схема затрагивает важную для всех тему — обязательное медицинское страхование (ОМС).

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Мошенники, представляясь сотрудниками страховых компаний или государственных фондов, звонят с предложением заменить полис, что редко вызывает подозрения. Убеждая перейти по ссылке и установить приложение якобы от Минздрава, они получают доступ к устройству жертвы, что позволяет им красть деньги через мобильный банк. В этой статье мы расскажем, как защититься от такой угрозы и что предпринять, если вы всё-таки стали жертвой мошенников.

Что делать?

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо как можно быстрее восстановить доступ к личному кабинету на Госуслугах, заблокировать свои банковские карты и запретить оформление онлайн-кредитов.

Со следующего года планируется введение процедуры самозапрета на все кредиты — достаточно будет подать одно заявление.

Проверьте свою кредитную историю, введя в поисковую строку запрос "проверить свою кредитную историю" и следуя инструкциям системы. Рекомендуется проверять отчёт о займах как минимум дважды: сразу после инцидента и через 7-10 дней, поскольку обновление информации в базах данных может занять время.

Обязательно обратитесь в полицию, даже если пока не возникло серьёзных последствий — сегодня их может не быть, но завтра они могут появиться.