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Добровольное медицинское страхование: что нужно знать о программах, условиях и скрытых рисках для клиента

Как выбрать медицинскую страховку: преимущества и подводные камни ДМС
1:40
Страхование

На рынке медицинского страхования представлено множество различных программ. Стоимость страхового полиса в значительной степени зависит от индивидуальных характеристик клиента, таких как состояние здоровья, возраст, пол и наличие хронических заболеваний.

Как выбрать медицинскую страховку: преимущества и подводные камни ДМС
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Однако страховые компании часто не покрывают полные расходы на лечение. Даже в случаях срочного или неотложного обращения в медицинское учреждение, клиенту может потребоваться доплатить от 10 до 50% стоимости услуг.

Основным преимуществом платного медицинского страхования является возможность избежать длинных очередей в поликлиниках. Однако перед оформлением полиса важно тщательно изучить условия выбранной программы. Даже при наличии ДМС не всегда можно оперативно получить медицинскую помощь: горячие линии могут быть перегружены, а обработка заявки службой поддержки может привести к классификации обращения как не экстренного.

Чтобы понять, насколько выгодно оформление страхового полиса, необходимо определить, какие медицинские услуги наиболее актуальны для вас. Например, в случае необходимости лечения нескольких зубов, стоимость стоматологического полиса может превышать затраты на сами процедуры.

Важно учитывать, что наличие ДМС добавляет уверенности в получении квалифицированной помощи при остром заболевании или серьёзной травме.

Таким образом, страхование действительно обеспечивает защиту в экстренных случаях, но не гарантирует проведение полного медицинского обследования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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