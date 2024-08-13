Как распределяются финансовые обязанности в российских семьях: исследование "Сравни"

Эксперты выяснили, кто отвечает за деньги в российских семьях

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Аналитики финансового маркетплейса "Сравни" провели исследование, чтобы выяснить, как в российских семьях принимаются важные финансовые решения и кто обычно отвечает за управление деньгами.

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Оказалось, что большинство респондентов предпочитает обсуждать ключевые денежные вопросы совместно. При этом материальное обеспечение семьи чаще всего возлагается на мужа, тогда как планированием бюджета и организационными делами обычно занимается жена.

Согласно результатам опроса, 69% участников принимают важные финансовые решения вместе. У 18% семей решающее слово в таких вопросах остаётся за женой, а у 13% — за мужем.

В половине семей за основное материальное обеспечение отвечает мужчина, в 20% пар супруги делят эту ответственность поровну. В 19% семей основным источником дохода является жена. Также 11% респондентов ведут раздельный бюджет, где каждый самостоятельно распоряжается своими финансами.

Более половины опрошенных (55%) сообщили, что планированием семейных финансов, регулярными платежами и накоплениями занимается жена. В 20% случаев этой задачей занимается муж, а 16% респондентов делят финансовую ответственность между супругами. 9% россиян не занимаются совместным планированием бюджета, предпочитая решать эти вопросы совместно.

В большинстве семей (61%) организационными задачами, такими как оформление документов или планирование поездок, занимается жена. В 19% семей этими вопросами ведает муж, а в 15% случаев обязанности распределяются между супругами. Ещё 5% респондентов отметили, что каждый член семьи решает такие вопросы самостоятельно.

Кроме того, более половины опрошенных (68%) считают, что бытовые задачи, такие как уборка и приготовление пищи, должны быть на плечах жены. 24% респондентов распределяют домашние обязанности между всеми членами семьи, а в 5% случаев за быт отвечает муж. Ещё 3% семей привлекают для выполнения этих задач помощников.

*Исследование проводилось методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1400 респондентов из разных регионов России.