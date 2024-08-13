В результате недавнего града в Астане, по предварительным оценкам СК "Евразия", повреждения получили более 5 тысяч транспортных средств. Однако страховые выплаты смогут получить только владельцы автомобилей, застрахованных по программам добровольного автострахования каско.
В компанию поступило более 60 заявлений от физических лиц и 8 от юридических лиц. Ожидается, что общее количество обращений не превысит сотни. Несмотря на рост популярности каско, на данный момент такие полисы имеют лишь около 5% автопарка страны, и по предварительным оценкам, каско покрывает около 10% пострадавших автомобилей.
Обращения владельцев полисов обязательного автострахования (ОГПО ВТС) также поступали, но такие полисы не покрывают ущерб от стихийных бедствий.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.