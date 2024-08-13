Сильный град в Астане повредил более 5 тысяч автомобилей, лишь 10% могут рассчитывать на выплаты по каско

Около 5 тысяч автомобилей получили повреждения из-за града в Астане

0:53 Your browser does not support the audio element. Страхование

В результате недавнего града в Астане, по предварительным оценкам СК "Евразия", повреждения получили более 5 тысяч транспортных средств. Однако страховые выплаты смогут получить только владельцы автомобилей, застрахованных по программам добровольного автострахования каско.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Wheeler, CC BY-SA 3.0

В компанию поступило более 60 заявлений от физических лиц и 8 от юридических лиц. Ожидается, что общее количество обращений не превысит сотни. Несмотря на рост популярности каско, на данный момент такие полисы имеют лишь около 5% автопарка страны, и по предварительным оценкам, каско покрывает около 10% пострадавших автомобилей.

Обращения владельцев полисов обязательного автострахования (ОГПО ВТС) также поступали, но такие полисы не покрывают ущерб от стихийных бедствий.