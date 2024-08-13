Как россияне заботятся о здоровье сердца: исследование показало тревожные тенденции и проблемы профилактики

Исследование: 67% россиян сталкиваются с гипертонией

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" провели исследование, чтобы выяснить, как россияне заботятся о здоровье сердечно-сосудистой системы. Опрос охватил более 6000 человек из 37 городов России.

Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Основные результаты показали, что 67% россиян сталкивались с гипертонией, при этом уровень гипертонии значительно варьируется по регионам. Реже встречаются такие заболевания, как аритмия, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

Исследование также показало, что уровень дохода влияет на заботу о здоровье: обеспеченные люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря доступу к медицине и здоровому образу жизни. В то же время, несмотря на высокие показатели заболеваний, многие россияне не проходят регулярные медицинские осмотры.

Эксперты отмечают важность профилактики, ранней диагностики и контроля уровня холестерина для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Около 61% респондентов отказались от курения, 56% — от алкоголя, а 53% регулярно проходят медосмотры. Тем не менее, 16% респондентов не предпринимают никаких действий по поддержанию здоровья.