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Как россияне заботятся о здоровье сердца: исследование показало тревожные тенденции и проблемы профилактики

Исследование: 67% россиян сталкиваются с гипертонией
1:23
Страхование

Страховая компания "Ингосстрах" и сеть клиник "Будь Здоров" провели исследование, чтобы выяснить, как россияне заботятся о здоровье сердечно-сосудистой системы. Опрос охватил более 6000 человек из 37 городов России.

Исследование: 67% россиян сталкиваются с гипертонией
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0

Основные результаты показали, что 67% россиян сталкивались с гипертонией, при этом уровень гипертонии значительно варьируется по регионам. Реже встречаются такие заболевания, как аритмия, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца.

Исследование также показало, что уровень дохода влияет на заботу о здоровье: обеспеченные люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями благодаря доступу к медицине и здоровому образу жизни. В то же время, несмотря на высокие показатели заболеваний, многие россияне не проходят регулярные медицинские осмотры.

Эксперты отмечают важность профилактики, ранней диагностики и контроля уровня холестерина для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Около 61% респондентов отказались от курения, 56% — от алкоголя, а 53% регулярно проходят медосмотры. Тем не менее, 16% респондентов не предпринимают никаких действий по поддержанию здоровья.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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