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Вся правда о "выгодных" автокредитах на китайские автомобили: как скрытые комиссии и услуги увеличивают стоимость покупки

Экономист объяснила, как банки и автосалоны вводят покупателей в заблуждение
2:54
Страхование

В последние месяцы на российском рынке автомобилей заметно возрос интерес к китайским моделям. Многие дилеры и банки рекламируют якобы выгодные условия покупки, включая так называемые "беспроцентные автокредиты". Однако, как выяснилось, эти предложения не столь привлекательны, как могут показаться на первый взгляд.

Экономист объяснила, как банки и автосалоны вводят покупателей в заблуждение
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Экономист Елена Фомина, в интервью изданию "Карл Маркс", пролила свет на истинную сущность этих "выгодных" предложений. Она подчеркнула, что на самом деле беспроцентные автокредиты на китайские автомобили — это миф. Это лишь маркетинговый трюк, созданный для привлечения внимания потенциальных покупателей.

Суть обмана

За кажущейся выгодой скрываются многочисленные дополнительные услуги и комиссии, которые значительно увеличивают итоговую стоимость автомобиля. Среди них:

  • Навязывание страховых продуктов:
  1. КАСКО (страхование автомобиля)
  2. Страхование жизни водителя
  3. Карта помощи на дорогах
  • Скрытые банковские комиссии
  • Завышенные цены на автомобили

Причины таких схем

Такое поведение автосалонов и банков объясняется системой комиссионных вознаграждений. Дилеры получают солидные комиссионные от банков за оформление кредитов — до 9% от суммы кредита. В страховой сфере ситуация еще более выгодна для автосалонов: комиссия может достигать 50% от стоимости страховки.

В итоге продажа автомобиля для дилеров становится не главной целью. Основной доход они получают за счет дополнительных услуг и комиссий.

Ловушки для покупателей

Чтобы заманить клиентов в финансовую ловушку, автосалоны используют различные уловки:

  1. Предлагают значительные скидки при покупке в кредит
  2. Отказываются продавать автомобили за наличные или предлагают их по завышенным ценам
  3. Активно продвигают идею "выгодного" кредита без процентов

В результате покупатель, поддавшись на кажущуюся выгоду, оказывается вынужден переплачивать за дополнительные услуги и скрытые комиссии.

Чтобы избежать финансовых потерь при покупке автомобиля, эксперты советуют:

  1. Тщательно изучать все условия кредитного договора
  2. Не поддаваться на уговоры о "выгодных" дополнительных услугах
  3. Сравнивать предложения различных автосалонов и банков
  4. Рассматривать возможность покупки за наличные или с использованием кредита из других источников

Таким образом, "беспроцентные автокредиты" на китайские автомобили оказались мифом, созданным для привлечения клиентов и увеличения прибыли автосалонами и банками. Покупателям следует проявлять бдительность и тщательно анализировать все предложения, чтобы избежать финансовых потерь и приобрести автомобиль на действительно выгодных условиях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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