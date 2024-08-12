Как генеративный ИИ меняет страхование: автоматизация процессов, улучшение данных и рост эффективности

Генеративный ИИ ускорит трансформацию страховой отрасли к 2032 году

1:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

Генеративный ИИ, представленный как новая ступень в развитии искусственного интеллекта, имеет огромный потенциал для трансформации различных отраслей, включая страховую.

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В отличие от традиционного ИИ, генеративный ИИ использует две нейронные сети для создания и оптимизации данных, что позволяет достигать уникальных и сложных результатов. По прогнозам, его экономическая ценность может существенно превзойти традиционные ИИ, а рынок генеративного ИИ ожидает стремительный рост, удваиваясь каждые два года и достигнув $200 млрд к 2032 году.

В страховой отрасли, которая традиционно полагалась на устаревшие системы и ручные процессы, генеративный ИИ предлагает значительные улучшения в андеррайтинге, обработке претензий и обслуживании клиентов. Он позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить качество данных и повысить эффективность операций. Однако, несмотря на очевидные преимущества, участие человека остается важным, особенно в контексте принятия сложных решений.

Для успешного внедрения генеративного ИИ страховщикам важно находить баланс между технологиями и человеческим опытом. Совместное использование ИИ и человеческих знаний может привести к более продуманному стратегическому планированию, улучшению взаимодействия с клиентами и адаптации к изменяющимся рыночным условиям. В будущем генеративный ИИ способен существенно повысить конкурентоспособность страховых компаний и ускорить инновации в отрасли, сообщает allinsurance. kz.