Генеративный ИИ, представленный как новая ступень в развитии искусственного интеллекта, имеет огромный потенциал для трансформации различных отраслей, включая страховую.
В отличие от традиционного ИИ, генеративный ИИ использует две нейронные сети для создания и оптимизации данных, что позволяет достигать уникальных и сложных результатов. По прогнозам, его экономическая ценность может существенно превзойти традиционные ИИ, а рынок генеративного ИИ ожидает стремительный рост, удваиваясь каждые два года и достигнув $200 млрд к 2032 году.
В страховой отрасли, которая традиционно полагалась на устаревшие системы и ручные процессы, генеративный ИИ предлагает значительные улучшения в андеррайтинге, обработке претензий и обслуживании клиентов. Он позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить качество данных и повысить эффективность операций. Однако, несмотря на очевидные преимущества, участие человека остается важным, особенно в контексте принятия сложных решений.
Для успешного внедрения генеративного ИИ страховщикам важно находить баланс между технологиями и человеческим опытом. Совместное использование ИИ и человеческих знаний может привести к более продуманному стратегическому планированию, улучшению взаимодействия с клиентами и адаптации к изменяющимся рыночным условиям. В будущем генеративный ИИ способен существенно повысить конкурентоспособность страховых компаний и ускорить инновации в отрасли, сообщает allinsurance. kz.
Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.