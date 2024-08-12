Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбор процессора: Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 9600X
Голубика любит кислоту: проверенные способы закисления грунта для этой культуры
Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в Курске и Белгороде
Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
Как использовать сыворотки для лица: недельный план ухода и советы по применению
Теннисист Алькарас: для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой
Как заставить себя бегать по утрам
Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов

Как генеративный ИИ меняет страхование: автоматизация процессов, улучшение данных и рост эффективности

Генеративный ИИ ускорит трансформацию страховой отрасли к 2032 году
1:43
Страхование

Генеративный ИИ, представленный как новая ступень в развитии искусственного интеллекта, имеет огромный потенциал для трансформации различных отраслей, включая страховую.

Генеративный ИИ ускорит трансформацию страховой отрасли к 2032 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В отличие от традиционного ИИ, генеративный ИИ использует две нейронные сети для создания и оптимизации данных, что позволяет достигать уникальных и сложных результатов. По прогнозам, его экономическая ценность может существенно превзойти традиционные ИИ, а рынок генеративного ИИ ожидает стремительный рост, удваиваясь каждые два года и достигнув $200 млрд к 2032 году.

В страховой отрасли, которая традиционно полагалась на устаревшие системы и ручные процессы, генеративный ИИ предлагает значительные улучшения в андеррайтинге, обработке претензий и обслуживании клиентов. Он позволяет автоматизировать рутинные задачи, улучшить качество данных и повысить эффективность операций. Однако, несмотря на очевидные преимущества, участие человека остается важным, особенно в контексте принятия сложных решений.

Для успешного внедрения генеративного ИИ страховщикам важно находить баланс между технологиями и человеческим опытом. Совместное использование ИИ и человеческих знаний может привести к более продуманному стратегическому планированию, улучшению взаимодействия с клиентами и адаптации к изменяющимся рыночным условиям. В будущем генеративный ИИ способен существенно повысить конкурентоспособность страховых компаний и ускорить инновации в отрасли, сообщает allinsurance. kz.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк

Ради авантюры в Курской области Киев выдернул с Донецкого направления один батальон (а по косвенным признакам, два), предназначенный для обороны Часова Яра.

В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
В США рассказали об ударе России по доллару
Kitco: Россия нанесла ещё один удар по доллару
Атака ВСУ на Курскую область имеет медийный успех, но не имеет перспектив
Жареные макароны с яйцом на сковороде: для этого блюда их даже не нужно отдельно варить
На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Запечённая картошка с кабачками: овощи под сыром и сливками получаются очень вкусными
Беспроигрышный вариант семейного ужина: тушим вкуснейшую говядину с овощами
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Как выбрать лучшее мясо для фарша для котлет: советы и нюансы
Последние материалы
Путин одобрил план по мораторию на выплату ипотеки в Курске и Белгороде
Курица в сливочном соусе с огурцами: шикарная идея для воскресного обеда или ужина
Как использовать сыворотки для лица: недельный план ухода и советы по применению
Теннисист Алькарас: для меня сбылась мечта поиграть бок о бок с Рафой
Как заставить себя бегать по утрам
Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
Мишустин поручил сократить сроки строительных проектов
Генеративный ИИ ускорит трансформацию страховой отрасли к 2032 году
Пушков: церемония закрытия ОИ сохранила скандальную стилистику
Capcom раскрыла новые цифры продаж своих хитов Resident Evil
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.