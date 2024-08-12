Лжесотрудники фонда и банка обманули 57-летнего мужчину из Старицкого района на сумму 1,7 миллиона рублей

Попытка обновить полис ОМС стоила жителю Тверской области более 1,7 млн рублей

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В полицию обратился 57-летний житель Старицкого района с заявлением о мошенничестве. Как выяснилось, неизвестный позвонил ему, представившись сотрудником фонда социального страхования, и сообщил, что срок действия полиса ОМС истек. Злоумышленник заявил, что для продолжения получения бесплатной медицинской помощи необходимо обновить данные, что можно сделать, сообщив код из полученного смс-сообщения. Об этом сообщает УМВД региона.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Позже мужчине позвонили якобы из банка, предупредив, что его личные данные были украдены мошенниками, которые пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы предотвратить это, ему предложили оформить встречный заем. В результате мужчина взял четыре кредита в различных банках и перевел на счета мошенников 1 760 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.