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Российский полис ОСАГО с 1 октября 2024 года станет действителен и на территории Беларуси

Мишустин: действие полиса ОСАГО начнёт распространяться на Беларусь с 1 октября
1:22
Страхование

С 1 октября 2024 года российский полис ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) будет действовать и на территории Беларуси. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Мишустин: действие полиса ОСАГО начнёт распространяться на Беларусь с 1 октября
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, CC BY 4.0

"Очередной этап такой работы [по углублению российско-белорусской интеграции] - это развитие функциональности обязательного страхования автогражданской ответственности. Правительство подготовило законопроект, который позволит владельцам автомобилей при желании расширить покрытие ОСАГО и на территорию Белоруссии", — отметил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами.

Он уточнил, что в этом случае водителям не придется оплачивать дополнительную страховку.

"Компенсации за дорожные происшествия будут включены в уже существующую страховку", — пояснил премьер-министр.

Также останется возможность использования электронного полиса, поэтому бумажная версия не обязательна.

"Новым механизмом можно будет воспользоваться с 1 октября текущего года. Рассчитываем, что появление еще одного варианта гражданского автострахования облегчит поездки в Беларусь автомобильным транспортом, в том числе и для туристов, и для предпринимателей", — подчеркнул Мишустин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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