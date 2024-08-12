Москвичи превосходят петербуржцев по расходам на рестораны, кафе, школьные сборы и свадьбы

Исследование: почему москвичи тратят больше, чем петербуржцы?

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"Ингосстрах" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ провели исследование, в рамках которого сравнили расходы жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Результаты показали, что москвичи в среднем тратят несколько больше, чем петербуржцы.

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Например, средний приемлемый чек в ресторане для москвичей составляет 2,5 тысячи рублей, тогда как для петербуржцев — 2,2 тысячи рублей. Около 51% жителей Москвы готовы заплатить от 1 до 2 тысяч рублей, в то время как в Санкт-Петербурге такой диапазон расходов устраивает 43,6% опрошенных. Чек от 500 до 1 тысячи рублей приемлем для 18,1% москвичей и для 30,8% петербуржцев. Расходы от 2 до 3 тысяч рублей готовы понести 12% москвичей и 9% жителей Санкт-Петербурга.

В кафе обеих столиц суммы расходов ниже: москвичи планируют потратить 1,1 тысячи рублей, а петербуржцы — 900 рублей. Чаще всего москвичи готовы заплатить от 500 до 1 тысячи рублей (45,6%), тогда как в Санкт-Петербурге этот диапазон приемлем для 40,5% жителей. Чек до 500 рублей устраивает 33,9% москвичей и 48,8% петербуржцев. Расходы от 1 до 2 тысяч рублей на поход в кафе готовы сделать 17,8% москвичей и 9,1% петербуржцев.

Для подготовки ребенка к школе родители в Москве в среднем тратят 22,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге — 17,1 тысячи. Сумму от 8 до 10 тысяч рублей готовы выделить 14,4% москвичей и 19,5% петербуржцев, а от 11 до 15 тысяч — 16,3% москвичей и 32,5% жителей Санкт-Петербурга. Сумма от 16 до 20 тысяч рублей устраивает 17,3% родителей в Москве и 14,8% — в Санкт-Петербурге. На сборы от 21 до 30 тысяч рублей готовы 28,2% москвичей и 16% петербуржцев.

На свадьбу москвичи в среднем планируют потратить 449,7 тысячи рублей, в то время как петербуржцы — 351,4 тысячи. Однако в обеих столицах чаще всего планируемый бюджет не превышает 100 тысяч рублей: так считают 29,9% москвичей и 37,2% петербуржцев. На расходы от 101 до 200 тысяч рублей согласны 30,7% жителей Москвы и 36,1% жителей Санкт-Петербурга, а от 201 до 300 тысяч рублей — 15,4% москвичей и 11,6% петербуржцев. Самые большие траты, от 301 до 500 тысяч рублей, приемлемы для 11,9% жителей Москвы и 7,1% — Санкт-Петербурга.