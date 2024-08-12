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Дагестан остаётся лидером по числу страховых случаев по ОСАГО, несмотря на снижение аварийности

РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
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Страхование

Согласно данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), Республика Дагестан вновь заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО за период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года, несмотря на снижение показателя с 10,6% до 8,1%. На втором месте Республика Ингушетия с частотой 8%, на третьем — Чеченская Республика с 6,6%.

РСА: Ингушетия и Дагестан лидируют по числу страховых случаев по ОСАГО
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

В среднем по России частота страховых случаев составляет 4,6%. Высокая частота страховых случаев в регионах-лидерах свидетельствует о сохраняющихся проблемах с дорожной безопасностью и рисках мошенничества в системе ОСАГО, отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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