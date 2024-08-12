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Страховые компании снизят финансирование клиник за пропуск опасных заболеваний при диспансеризации

ФОМС сократит бюджет клиникам за пропуск серьёзных болезней при диспансеризации
1:35
Страхование

Если в ходе диспансеризации врачи не выявили опасное заболевание, которое уже присутствует у пациента, страховые медицинские компании сократят финансирование клиники. Об этом говорится в письме, которое Фонд обязательного медицинского страхования направил в регионы, сообщает "Парламентская газета".

ФОМС сократит бюджет клиникам за пропуск серьёзных болезней при диспансеризации
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Страховые организации обязаны следить за качеством медицинской помощи, предоставляемой в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Они проверяют диагнозы пациентов больниц и сопоставляют их с результатами диспансеризации, если она была проведена в течение года до госпитализации пациента.

В России действует система, при которой клиники получают средства из фонда обязательного медицинского страхования и бюджета для компенсации затрат на лечение пациентов. Согласно письму ФОМС, отправленному в регионы, если при диспансеризации врач не распознал признаки опасного заболевания, финансирование недобросовестной клиники будет снижено. Такое же наказание предусмотрено в случае, если заболевание было выявлено, но пациент не был поставлен на диспансерное наблюдение.

В приложении к письму указаны 275 диагнозов, за пропуск которых клиники будут оштрафованы. Среди них злокачественные опухоли, различные формы сахарного диабета, гипертония, стенокардия и ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гастрит, язва желудка, астма и бронхит.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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