Если в ходе диспансеризации врачи не выявили опасное заболевание, которое уже присутствует у пациента, страховые медицинские компании сократят финансирование клиники. Об этом говорится в письме, которое Фонд обязательного медицинского страхования направил в регионы, сообщает "Парламентская газета".
Страховые организации обязаны следить за качеством медицинской помощи, предоставляемой в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Они проверяют диагнозы пациентов больниц и сопоставляют их с результатами диспансеризации, если она была проведена в течение года до госпитализации пациента.
В России действует система, при которой клиники получают средства из фонда обязательного медицинского страхования и бюджета для компенсации затрат на лечение пациентов. Согласно письму ФОМС, отправленному в регионы, если при диспансеризации врач не распознал признаки опасного заболевания, финансирование недобросовестной клиники будет снижено. Такое же наказание предусмотрено в случае, если заболевание было выявлено, но пациент не был поставлен на диспансерное наблюдение.
В приложении к письму указаны 275 диагнозов, за пропуск которых клиники будут оштрафованы. Среди них злокачественные опухоли, различные формы сахарного диабета, гипертония, стенокардия и ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, гастрит, язва желудка, астма и бронхит.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.