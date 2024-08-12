Минфин и Центробанк отклонили перенос обязательного страхования таксистов на 2028 год, правило вступит в силу с 1 сентября 2024 года

Минфин и ЦБ не перенесут обязательное ОСГОП для таксистов на 2028 год

1:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Министерство финансов России и Центральный банк отказались переносить сроки вступления в силу обязательного страхования для таксистов на 2028 год, как сообщает РБК. Новое требование начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

Согласно информации издания, Министерство транспорта предлагало отсрочить введение этого правила до 2025 года, когда обсуждался законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОП). Представители ведомства указывали, что новая норма может создать дополнительную финансовую нагрузку на бизнес. Письмо с предложением об отсрочке было также направлено председателю комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Таксисты выражали обеспокоенность тем, что данное правило создаст множество административных препятствий. В частности, до сих пор не решен вопрос с ОСАГО. Полис ОСГОП оформляется минимум на один год, однако правила возврата средств при досрочном расторжении договора отсутствуют. Также существуют опасения, что стоимость полиса будет рассчитана по максимальной ставке — 5,4 тысячи рублей.

Перевозчикам грозят штрафы за отсутствие ОСГОП: до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и руководителей транспортных компаний, и до 1 млн рублей для юридических лиц. По закону также возможно аннулирование разрешения на работу в такси.