Страховой Дом ВСК проанализировал ситуацию на дорогах России

Страховой Дом ВСК установил регионы и автомобили с наибольшим страховым риском

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается в Москве, на Кубани и в Сибири. Среди марок автомобилей, которые чаще всего попадают в аварии, лидируют ВАЗ, Hyundai и Kia.

Фото: openverse by veni markovski, CC BY 2.0

В первом полугодии 2024 года количество ДТП в России увеличилось на 3%. Доля мужчин, виновных в авариях, выросла на 10 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Самыми опасными водителями являются автомобилисты в возрасте от 30 до 39 лет.

Январь стал самым аварийным месяцем с начала года, на него пришлась четверть всех происшествий. В топ-10 наиболее аварийных регионов в 2024 году вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Челябинская область, Башкортостан и Татарстан, Самарская область, Ростовская область, Приморский край, Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Чаще всего участниками ДТП становились обладатели автомобилей ВАЗ, Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Toyota и Volkswagen. Аварийность в сегменте премиальных автомобилей снизилась на 53%.

Несмотря на то, что китайские бренды занимают небольшую долю в общей структуре аварийности, они всё чаще становятся участниками ДТП.