Основные статьи расходов страховых компаний

Каковы основные статьи расходов страховых компаний?

2:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Как и в каждом бизнесе, в страховании у компаний существуют доходы и расходы. Если говорить о расходах, то они включают в себя:

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1) отчисления в страховые резервы, в том числе целевые;

2) страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования;

3) суммы страховых премий (взносов), переданных в перестрахование;

4) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования;

5) проценты на депо премий по переданным рискам;

6) вознаграждения состраховщику по договорам сострахования;

7) возврат части страховых премий по договорам страхования, сострахования и перестрахования;

8) вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам;

9) расходы по оплате услуг, связанных со страховой деятельностью.