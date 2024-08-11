Основные статьи расходов страховых компаний

Как и в каждом бизнесе, в страховании у компаний существуют доходы и расходы. Если говорить о расходах, то они включают в себя:
1) отчисления в страховые резервы, в том числе целевые;
2) страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования;
3) суммы страховых премий (взносов), переданных в перестрахование;
4) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования;
5) проценты на депо премий по переданным рискам;
6) вознаграждения состраховщику по договорам сострахования;
7) возврат части страховых премий по договорам страхования, сострахования и перестрахования;
8) вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам;
9) расходы по оплате услуг, связанных со страховой деятельностью.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.