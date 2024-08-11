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Как формируется страховая пенсия у самозанятых?

1:58
Страхование

Самозанятые граждане могут формировать страховую пенсию, если они добровольно вступают в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и уплачивают страховые взносы.

Как формируется страховая пенсия у самозанятых?
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, CC BY-SA 4.0

Размер взносов можно определить самостоятельно. В 2023 году минимальный размер страховых взносов составляет 45 842 рубля. Если эта сумма не будет уплачена до конца года, то она всё равно будет учитываться, но с учётом коэффициента 1,095. В следующем году этот коэффициент увеличится, и так далее. Максимальный размер взносов законом не ограничен.

Самозанятый может платить взносы в большем размере, чтобы накопить больше пенсионных коэффициентов и увеличить свою будущую пенсию.

Для уплаты взносов необходимо оформить платёжное поручение, указав в нём свой статус самозанятого и цель платежа — уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Платёж можно произвести через банк или сервис ФНС России "Уплата налогов и пошлин".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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