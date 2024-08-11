Страховая пенсия у работающих пенсионеров: основные правила формирования

Как формируется страховая пенсия у работающих пенсионеров?

1:29 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая пенсия работающих пенсионеров формируется на общих основаниях. Она зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов) и их стоимости, а также фиксированной выплаты.

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Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый год работы исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в пенсионный фонд. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается государством и ежегодно индексируется.

Фиксированная выплата — это гарантированная сумма, которая добавляется к страховой пенсии. Её размер также устанавливается государством.

Для получения более подробной информации о формировании страховой пенсии рекомендуется обратиться в отделение Социального фонда России или воспользоваться его официальным сайтом.