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Страховая пенсия у работающих пенсионеров: основные правила формирования

Как формируется страховая пенсия у работающих пенсионеров?
1:29
Страхование

Страховая пенсия работающих пенсионеров формируется на общих основаниях. Она зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов) и их стоимости, а также фиксированной выплаты.

Как формируется страховая пенсия у работающих пенсионеров?
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Пенсионные коэффициенты начисляются за каждый год работы исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в пенсионный фонд. Стоимость одного пенсионного коэффициента устанавливается государством и ежегодно индексируется.

Фиксированная выплата — это гарантированная сумма, которая добавляется к страховой пенсии. Её размер также устанавливается государством.

Для получения более подробной информации о формировании страховой пенсии рекомендуется обратиться в отделение Социального фонда России или воспользоваться его официальным сайтом.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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